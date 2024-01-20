إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة - فيديو

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- Khaberni) خبرني - ألقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على مناطق في غزة منها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحمل صور وأسماء 69 إسرائيليا محتجزين في القطاع وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف على أي منهم.
وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها الجيش الإسرائيلي منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء محتجزين في غزة. وتشير تقديرات إسرائيل إلى وجود نحو 136 محتجز في القطاع.
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