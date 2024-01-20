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إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة - فيديو

1/20/2024 6:00:25 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على مناطق في غزة منها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحمل صور وأسماء 69 إسرائيليا محتجزين في القطاع وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف على أي منهم.

وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها الجيش الإسرائيلي منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء محتجزين في غزة. وتشير تقديرات إسرائيل إلى وجود نحو 136 محتجز في القطاع.

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