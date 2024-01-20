جنبلاط : الحرب في البحر الاحمر لصالح الخط البري من الهند لحيفا
التاريخ
1/20/2024 6:00:25 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .
وقال عبر x ان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الاميركية على العالم .
وتاليا مسار الخط الذي يتحدث عنه جنبلاط :
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