شقيق ياسمين عبدالعزيز يطل مهاجماً

MENAFN - Khaberni) خبرني - رغم مرور عدة أيام على إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تبقى التساؤلات عن السبب الحقيقي للقرار المفاجئ تشغل بال الكثيرين، وتفتح باب الاجتهادات، ما فجر غضب العائلة.

"قيل وقال"

فقد هاجم وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية بسمة وهبة بسبب تدخلها في الأمور الشخصية، الخاصة بحياة شقيقته ياسمين.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بـ"انستغرام"، معلقا على حلقتها التي تحدثت فيها عن سبب انفصال ياسمين والعوضي: "تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق وتعملي مداخلات".

وتابع: "أسباب انفصالها تخصها هي فقط، ولا يعنيكي.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمة دي والقيل والقال".

جاء هذا بعدما أعلنت ياسمين عبدالعزيز خبر انفصالها عن العوضي، الثلاثاء الماضي، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير".

ثم عادت لترد بعد يوم من إعلان الطلاق، على اتهامات وجهها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها السابق الممثل أحمد العوضي، بأن سبب طلاقهما كان خيانته لها.

وقالت ياسمين في توضيح نشرته عبر حسابها في إنستغرام: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات من الزواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا".

تفاعل كبير

إلى ذلك، تفاعل عدد كبير من الفنانين مع خبر الطلاق، ودعمتها مايا دياب بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدةً قالت فيها: "تطلع فنانة محترمة وبتعلن طلاقها للناس، الغرض من الموضوع شيء خاص فيها ويمكن إشهار الخبر لأسباب بتعنيها إلها وحدها".

ومن جانبها، تمنت لها الفنانة آيتن عامر التوفيق في حياتها المستقبلية، لافتة إلى أن أمورها الشخصية تخصها بمفردها.