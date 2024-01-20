سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي جنوب غزة

سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي جنوب غزة
التاريخ
1/20/2024 6:00:25 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي جنوب غزة.
من جانبها قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مقاتليها خاضوا معارك من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة.
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