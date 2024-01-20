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سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي جنوب غزة

1/20/2024 6:00:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي جنوب غزة.

من جانبها قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مقاتليها خاضوا معارك من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

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