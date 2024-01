مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص اللغويات التطبيقية في جامعة عمان

MENAFN - Khaberni) خبرني - برعاية رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان وعميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدكتورة وفاء العيد تم مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص "اللغويات التطبيقية" في كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية للطالبة رشا رمزي أبو دوش الموسومة بــــــ:

Cross-Linguistic Interference in the Syntactic and Semantic Acquisition of Arabic Language

"الأثر اللغوي للغة الأم في الاكتساب النحوي والدلالي للغة العربية"

حيث تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور يزن المحاميد مشرفاً ورئيساً وعضوية الدكتورة نسرين الخوالدة مناقشا ًخارجيا ًمن الجامعة الهاشمية، والدكتور أحمد طوالبة مناقشا ًداخليا ً.

وتمت مناقشة الرسالة بحضور كل من: رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، ومساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور اسماعيل يامين، وعميدة كلية الآداب والعلوم الدكتورة وفاء العيد، وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور حسن الزعبي وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان ونائب عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور يوسف القضاة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وذوي الطالبة.

وبعد استماع اللجنة لطرح الطالبة ومناقشتها أشادت اللجنة برسالتها وبجهودها في إعدادها وعرضها، وأعلنت نجاحها مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.

يشار إلى أنه وضمن مساعي جامعة عمان العربية الحثيثة للتوسع في طرح برامج متميزة تم مؤخراً استحداث برنامج الماجستير في تخصص اللغوات التطبيقية والذي يعد تخصصاً نوعياً يلبي احتياجات سوق العمل، ويمثل أحد التخصصات التي تشهد إقبالاً، كما ويعتبر هذا التخصص إضافة نوعية لتخصصات جامعة عمان العربية، ويعدّ من التخصصات الحديثة وهو الأول من نوعه على مستوى الماجستير في جامعات الوسط.