مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص اللغويات التطبيقية في جامعة عمان

MENAFN - Khaberni) خبرني - برعاية رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان وعميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدكتورة وفاء العيد تم مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص "اللغويات التطبيقية" في كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية للطالبة رشا رمزي أبو دوش الموسومة بــــــ:

Cross-Linguistic Interference in the Syntactic and Semantic Acquisition of Arabic Language

"الأثر اللغوي للغة الأم في الاكتساب النحوي والدلالي للغة العربية"

حيث تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور يزن المحاميد مشرفاً ورئيساً وعضوية الدكتورة نسرين الخوالدة مناقشا ًخارجيا ًمن الجامعة الهاشمية، والدكتور أحمد طوالبة مناقشا ًداخليا ً.

وتمت مناقشة الرسالة بحضور كل من: رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، ومساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور اسماعيل يامين، وعميدة كلية الآداب والعلوم الدكتورة وفاء العيد، وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور حسن الزعبي وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان ونائب عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور يوسف القضاة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وذوي الطالبة.

وبعد استماع اللجنة لطرح الطالبة ومناقشتها أشادت اللجنة برسالتها وبجهودها في إعدادها وعرضها، وأعلنت نجاحها مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.

يشار إلى أنه وضمن مساعي جامعة عمان العربية الحثيثة للتوسع في طرح برامج متميزة تم مؤخراً استحداث برنامج الماجستير في تخصص اللغوات التطبيقية والذي يعد تخصصاً نوعياً يلبي احتياجات سوق العمل، ويمثل أحد التخصصات التي تشهد إقبالاً، كما ويعتبر هذا التخصص إضافة نوعية لتخصصات جامعة عمان العربية، ويعدّ من التخصصات الحديثة وهو الأول من نوعه على مستوى الماجستير في جامعات الوسط.



