نتفليكس تطلق فيلماً سعودياً جديداً

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصدر الفيلم السعودي "جرس إنذار" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحه على شبكة نتفليكس، الخميس، وهو عمل درامي يأخذ مشاهديه في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادث حريق حقيقي، وقع في مدرسة للبنات في مكة المكرمة عام 2002.

"في قلب مدرسة صارمة للبنات، يندلع حريق مجهول المصدر، ويخرج عن السيطرة، لتُثار بعده عدة تساؤلات عما إذا كان حادثاً عرضياً أم مفتعلاً"، هكذا وصفت المنصة العالمية فكرة الفيلم بشكل عام.

وتدور أحداثه في حالة من التشويق والترقب، داخل مدرسة للبنات، بمدينة جدة السعودية، عندما يتحول ما بدا كأنه يوم عادي في المدرسة إلى مأساة حقيقية، بعد وقوع حريق مفاجئ ومجهول في الطابق الأرضي للمدرسة، ما يتسبب بنشر الذعر عند الطالبات والمعلمات وحدوث فوضى عارمة، فتهرع إحدى المعلمات لدق جرس الإنذار، مناشدة طالباتها بإخلاء المكان على الفور، ليبدأ التحقيق في محاولة للبحث عن المتسبب في الحادث.

رسالة توعوية

كما يحمل الفيلم أيضاً رسائل تربوية وتوعوية حول الغيرة بين الطالبات في المدارس، حيث ينشأ شعور الغيرة بين الطالبات بسبب تفوق إحداهن ونجاحها وتميزها واجتهادها في واجباتها المدرسية، ويعد هذا الأمر طبيعي، شريطة ألا يؤدي إلى أفعال تضر بالشخص الناجح، بل من الأفضل تحويل هذا الشعور الطبيعي إلى دافع حقيقي للنجاح، لتصبح غيرة إيجابية صحية ومنافسة شريفة بين الطالبات.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع بدء عرض الفيلم، واصفين إياه بالممتع والتربوي والتوعوي، ويتمتع بحبكة سينمائية رائعة، مع عكس واقع حقيقي يحدث داخل المدارس، كما شكلت النهاية صدمة بالنسبة للمشاهدين.

بالإضافة إلى ذلك اعتبره المشاهدون السعوديون أنه إضافة جيدة ومتميزة للإنتاج السعودي، مع تقديم أكثر من وجه جديد واعد.

والفيلم من إنتاج استوديوهات Ideation وإخراج خالد فهد، ويشارك فيه نخبة من النجوم الناشئين والمعروفين من بينهم شيماء الطيب، وخيرية أبولبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، وعائشة الرفاعي.