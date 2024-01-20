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عدد شهداء غزة يقترب من 25 الفا

1/20/2024 5:20:37 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – اقترب عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع من 25 الفا ، فضلا عن الاف المفقودين والأشخاص تحت الأنقاض حتى اللحظة.

و أعلنت وزارة الصحة في غزة ، ظهر السبت ، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 24 ألفا و927 شهيدا.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 62 ألفا و388.

وأشارت الوزارة الى أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.



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