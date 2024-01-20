عدد شهداء غزة يقترب من 25 الفا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – اقترب عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع من 25 الفا ، فضلا عن الاف المفقودين والأشخاص تحت الأنقاض حتى اللحظة.
و أعلنت وزارة الصحة في غزة ، ظهر السبت ، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 24 ألفا و927 شهيدا.
كما ارتفع عدد المصابين إلى 62 ألفا و388.
وأشارت الوزارة الى أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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