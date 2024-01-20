41.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 41.40 دينار
لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.70 دينارا لجهة البيع.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 48.60 و36.90 دينار
على التوالي.
وأغلق المعدن الأصفر تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند 2027 دولارا للأونصة الواحدة.
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