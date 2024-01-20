41.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 41.40 دينارلغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.70 دينارا لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 48.60 و36.90 دينار

على التوالي.

وأغلق المعدن الأصفر تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند 2027 دولارا للأونصة الواحدة.