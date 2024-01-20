تطوير روبوتات صغيرة فائقة السرعة

تطوير روبوتات صغيرة فائقة السرعة
التاريخ
1/20/2024 5:20:36 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - طوّر باحثون في جامعة ولاية واشنطن روبوتين صغيرين يشبهان الحشرات، وهما حشرة صغيرة وروبوت مائي، ويعتبران أصغر وأخف وأسرع روبوتات دقيقة تعمل بكامل طاقتها حتى الآن. وبحسب الدراسة المنشورة في نتائج المؤتمر الدولي حول الروبوتات والأنظمة الذكية 2023، فإنَّ هذه الروبوتات تزن ثمانية ملليجرامات و55 ملليغراماً على التوالي.
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