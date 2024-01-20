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تطوير روبوتات صغيرة فائقة السرعة

1/20/2024 5:20:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - طوّر باحثون في جامعة ولاية واشنطن روبوتين صغيرين يشبهان الحشرات، وهما حشرة صغيرة وروبوت مائي، ويعتبران أصغر وأخف وأسرع روبوتات دقيقة تعمل بكامل طاقتها حتى الآن. وبحسب الدراسة المنشورة في نتائج المؤتمر الدولي حول الروبوتات والأنظمة الذكية 2023، فإنَّ هذه الروبوتات تزن ثمانية ملليجرامات و55 ملليغراماً على التوالي.

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