ميزات جديدة تظهر في هواتف“آيفون” قريباً

MENAFN - Khaberni) خبرني - مصادر داخل آبل تشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير تحديث جديد لنظام iOS، والذي سيتضمن مجموعة من الميزات المهمة المتوقعة لهواتف iPhone.

ومن بين هذه الميزات الجديدة، تبرز تحسينات في مجال الأمان وحماية البيانات.

وحاليًا، يُمكن لمستخدمي هواتف iPhone فتح الشاشة والوصول إلى بيانات الجهاز بكلمة المرور فقط، ولكن مع التحديث الجديد، سيتطلب الوصول إلى البيانات الحساسة استخدام ميزات أمان إضافية مثل تقنية Face ID. هذا يعني أنه في حالة فقدان الهاتف أو سرقته، لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى البي