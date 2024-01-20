ميزات جديدة تظهر في هواتف“آيفون” قريباً

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- Khaberni) خبرني - مصادر داخل آبل تشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير تحديث جديد لنظام iOS، والذي سيتضمن مجموعة من الميزات المهمة المتوقعة لهواتف iPhone.
ومن بين هذه الميزات الجديدة، تبرز تحسينات في مجال الأمان وحماية البيانات.
وحاليًا، يُمكن لمستخدمي هواتف iPhone فتح الشاشة والوصول إلى بيانات الجهاز بكلمة المرور فقط، ولكن مع التحديث الجديد، سيتطلب الوصول إلى البيانات الحساسة استخدام ميزات أمان إضافية مثل تقنية Face ID. هذا يعني أنه في حالة فقدان الهاتف أو سرقته، لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى البي
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