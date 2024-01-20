Saturday, 20 January 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميزات جديدة تظهر في هواتف“آيفون” قريباً

1/20/2024 5:20:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مصادر داخل آبل تشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير تحديث جديد لنظام iOS، والذي سيتضمن مجموعة من الميزات المهمة المتوقعة لهواتف iPhone.

ومن بين هذه الميزات الجديدة، تبرز تحسينات في مجال الأمان وحماية البيانات.

وحاليًا، يُمكن لمستخدمي هواتف iPhone فتح الشاشة والوصول إلى بيانات الجهاز بكلمة المرور فقط، ولكن مع التحديث الجديد، سيتطلب الوصول إلى البيانات الحساسة استخدام ميزات أمان إضافية مثل تقنية Face ID. هذا يعني أنه في حالة فقدان الهاتف أو سرقته، لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى البي

MENAFN20012024000151011027ID1107745090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث