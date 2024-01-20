(المخالب الأربعة) تخلي اسودا وحيوانات من السودان للاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال فريق مركز ‎السودان لإنقاذ الحياة البرية انه بالتعاون مع منظمة المخالب الأربعة وشرطة الحياة البرية، من إجلاء الحيوانات للمرة الثانية، إلى ولاية البحر الأحمر ومنها للأردن.

وتسعى الخطوة لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمكوث في الاردن إلى حين انجلاء الأزمة.

كما أجليت الحيوانات البرية من منطقة الباقير جنوب العاصمة الخرطوم في تشرين الأول/نوفمبر الماضي، إلى حديقة قرب مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.

وذكرت حديقة السودان للحيوانات البرية، في تعميم أن توسع الحرب لتشمل ولاية الجزيرة وبعد انقطاع المعلومات عن وضع الحيوانات لفترة أسبوعين مع تخللها اليأس، تمت عملية الإجلاء أخيرًا بواسطة منظمة المخالب الأربعة، بالتنسيق مع شرطة الحياة البرية، إلى مدينة كسلا شرق البلاد، لأخذ قسط من الراحة، فيما ستكون نقطة تجمع الحيوانات القادمة في محمية الدندر بولاية سنار، ومن ثم نقلها إلى خارج السودان.

وأضافت حديقة السودان للحياة البرية : "أكملت الجهات المختصة عملية الإجلاء إلى ولاية البحر الأحمر، ثم إلى الاردن لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، والمكوث إلى حين انجلاء الأزمة وإعادتها إلى السودان".

وتعاني عدة حيوانات برية من الجوع والقتل، منها اسود وحيوانات برية كانت في حديقة الحيوانات او في محميات من الحرب الدائرة في السودان.