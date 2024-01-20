(المخالب الأربعة) تخلي اسودا وحيوانات من السودان للاردن

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- Khaberni) خبرني - قال فريق مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية انه بالتعاون مع منظمة المخالب الأربعة وشرطة الحياة البرية، من إجلاء الحيوانات للمرة الثانية، إلى ولاية البحر الأحمر ومنها للأردن.
وتسعى الخطوة لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمكوث في الاردن إلى حين انجلاء الأزمة.
كما أجليت الحيوانات البرية من منطقة الباقير جنوب العاصمة الخرطوم في تشرين الأول/نوفمبر الماضي، إلى حديقة قرب مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.
وذكرت حديقة السودان للحيوانات البرية، في تعميم أن توسع الحرب لتشمل ولاية الجزيرة وبعد انقطاع المعلومات عن وضع الحيوانات لفترة أسبوعين مع تخللها اليأس، تمت عملية الإجلاء أخيرًا بواسطة منظمة المخالب الأربعة، بالتنسيق مع شرطة الحياة البرية، إلى مدينة كسلا شرق البلاد، لأخذ قسط من الراحة، فيما ستكون نقطة تجمع الحيوانات القادمة في محمية الدندر بولاية سنار، ومن ثم نقلها إلى خارج السودان.
وأضافت حديقة السودان للحياة البرية : "أكملت الجهات المختصة عملية الإجلاء إلى ولاية البحر الأحمر، ثم إلى الاردن لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، والمكوث إلى حين انجلاء الأزمة وإعادتها إلى السودان".
وتعاني عدة حيوانات برية من الجوع والقتل، منها اسود وحيوانات برية كانت في حديقة الحيوانات او في محميات من الحرب الدائرة في السودان.
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