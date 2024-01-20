افتتاح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بجرش

MENAFN - Khaberni) خبرني - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مركز صحي ساكب ومركز صحي جُبَّة الأوليين بمحافظة جرش، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام.

وقال الوزير الهواري أنه تم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمائة الف دينار وبمساحة حوالي 1100 متر مربع، فيما تم بناء مركز صحي جُبَّة بمنحة كويتية بتكلفة مليون ومائتي الف دينار وبمساحة 650 متر مربع، مثمناً الدعم السعودي والكويتي لوزارة الصحة في مجال توسعة البنى التحتية.

وشدد الوزير على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة باعتبارها بوابة المريض للعلاج ومحطة مهمة في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العناية اللازمة له، وان استدعت الحاجة إلى حصوله على رعاية صحية ثانوية أو ثالثية يتم تحويله من المركز الصحي للمستشفى.

وأكد الهواري على أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.

ويخدم مركز صحي ساكب الأولي، الذي يراجعه شهرياً نحو 4500 مواطن، سكان بلدة ساكب البالغ عددهم نحو أكثر من 20 ألف نسمة بالإضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة وهي (الحسينيات، الصفصافة، الهواية).

ويقدم هذا المركز خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأسرة، والمختبر، والإسعاف والطوارئ، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم.



ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من 5 أطباء عامين وطبيب أسرة وطبيب مقيم نسائية وتوليد وطبيبا أسنان وصيدلانيين ومساعد صيدلي و7 ممرضين ومحاسب وفنيي مختبر وغيرهم من العاملين في الوظائف المساندة.

فيما يخدم مركز صحي جبة الذي يراجعه شهرياً نحو 1700 مواطن سكان قرية جبة البالغ عددهم نحو ٦ آلاف نسمة بالإضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة.

كما يقدم هذا المركز خدماته الصحية للمرضى والمرجعين من خلال عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم، والمختبر، والإسعاف والطوارئ.

ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون 3 أطباء عامين وطبيب أسنان وصيدلانيان و4 ممرضين وقابلة قانونية ومحاسب وعدد من العاملين في الوظائف المساندة.

ويقع مركز صحي ساكب ضمن بلدية المعراض ويتبع للبلدية مركز صحي شامل هو (مركز صحي الرازي) وثلاثة مراكز صحية أولية هي (مركز صحي ساكب، مركز صحي الحدادة، مركز صحي نحلة)، فيما يقع مركز صحي جبة ضمن قضاء المصطبة الذي يوجد فيه مركز صحي المصطبة ومركز صحي مرصع بالإضافة إلى مركزين صحيين فرعيين هما (مركز صحي تلعة الرز، مركز صحي الراية).

وحضر الافتتاح نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة وعدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة والأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور محمد الطحان.