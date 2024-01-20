افتتاح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بجرش

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مركز صحي ساكب ومركز صحي جُبَّة الأوليين بمحافظة جرش، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام.
وقال الوزير الهواري أنه تم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمائة الف دينار وبمساحة حوالي 1100 متر مربع، فيما تم بناء مركز صحي جُبَّة بمنحة كويتية بتكلفة مليون ومائتي الف دينار وبمساحة 650 متر مربع، مثمناً الدعم السعودي والكويتي لوزارة الصحة في مجال توسعة البنى التحتية.
وشدد الوزير على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة باعتبارها بوابة المريض للعلاج ومحطة مهمة في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العناية اللازمة له، وان استدعت الحاجة إلى حصوله على رعاية صحية ثانوية أو ثالثية يتم تحويله من المركز الصحي للمستشفى.
وأكد الهواري على أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.
ويخدم مركز صحي ساكب الأولي، الذي يراجعه شهرياً نحو 4500 مواطن، سكان بلدة ساكب البالغ عددهم نحو أكثر من 20 ألف نسمة بالإضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة وهي (الحسينيات، الصفصافة، الهواية).
ويقدم هذا المركز خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأسرة، والمختبر، والإسعاف والطوارئ، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم.
ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من 5 أطباء عامين وطبيب أسرة وطبيب مقيم نسائية وتوليد وطبيبا أسنان وصيدلانيين ومساعد صيدلي و7 ممرضين ومحاسب وفنيي مختبر وغيرهم من العاملين في الوظائف المساندة.
فيما يخدم مركز صحي جبة الذي يراجعه شهرياً نحو 1700 مواطن سكان قرية جبة البالغ عددهم نحو ٦ آلاف نسمة بالإضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة.
كما يقدم هذا المركز خدماته الصحية للمرضى والمرجعين من خلال عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم، والمختبر، والإسعاف والطوارئ.
ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون 3 أطباء عامين وطبيب أسنان وصيدلانيان و4 ممرضين وقابلة قانونية ومحاسب وعدد من العاملين في الوظائف المساندة.
ويقع مركز صحي ساكب ضمن بلدية المعراض ويتبع للبلدية مركز صحي شامل هو (مركز صحي الرازي) وثلاثة مراكز صحية أولية هي (مركز صحي ساكب، مركز صحي الحدادة، مركز صحي نحلة)، فيما يقع مركز صحي جبة ضمن قضاء المصطبة الذي يوجد فيه مركز صحي المصطبة ومركز صحي مرصع بالإضافة إلى مركزين صحيين فرعيين هما (مركز صحي تلعة الرز، مركز صحي الراية).
وحضر الافتتاح نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة وعدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة والأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور محمد الطحان.
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