كوريا الجنوبية تخسر حارسها الأساسي.. الإصابات تفاجئ منتخبات كأس آسيا



مع ارتفاع وتيرة منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 24 منتخبنا، واقترابها من الأدوار الإقصائية، كانت هناك مفاجآت صعبة على المنتخبات المشاركة، تصدرتها الإصابات لعدد من لاعبيها.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قد أعلن في وقت سابق وقبل انطلاقة البطولة، عن إصابة الحارس الثالث خالد توحيد، الأمر الذي جعله يستبدله بالحارس حسن حمزة، لينضم إلى الثنائي خالد عيسى، وعلي خصيف.

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أيضا عن إصابة المدافع نور منصور، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده مع الصين الأربعاء الماضي بالجولة الثانية للمجموعة الأولى، بعدما غادر اللقاء خلال الشوط الأول، وبحسب التقرير الطبي فإن اللاعب تعرض لتمزق في العضلة الضامة، حيث سيغيب فترة قد تصل إلى شهرين عن الملاعب، الأمر الذي يعني وداعه للبطولة.

وذكرت تقارير صحفية سعودية عن تعرض ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي لإصابة عضلية، خلال المباراة الأولى مع منتخب عمان.

كما غاب فهد المولد لاعب المنتخب السعودي عن لقاء عمان بالجولة الأولى، وذلك بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الأوتار الأمامية، وحاجته إلى علاج يمتد إلى 3 أسابيع، حيث أعلن أمس ناديه "الشباب السعودي" تفاصيل إصابته.

وتسببت الإصابة أيضا في غياب همام الأمين مدافع المنتخب القطري عن اللقاء الثاني في البطولة، أمام طاجيكستان، بعدما تعرض لإصابة بإلتواء في الكاحل خلال اللقاء الأول أمام لبنان، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد القطري لكرة القدم.

كما تعرض منتخب كوريا الجنوبية لصدمة كبيرة بعد إصابة حارسه الأساسي "كيم سيونج" بالرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الكوري الجنوبي، والذي تنتظره اليوم السبت مواجهة صعبة مع المنتخب الأردني.

وشهدت مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بالجولة الأولى تعرض المدافع البحريني أمين بنعدي لإصابة في الكاحل، لتثبت التقارير الطبية لاحقا وجود تمزق في الأربطة ليغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

وخلال لقاء عمان والسعودية أيضا تعرض تميم البلوشي لاعب المنتخب العماني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك حسبما أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، ليغيب اللاعب عن البطولة والملاعب لمدة تصل إلى 6 أشهر.

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