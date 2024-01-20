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سوريا: إسرائيل تستهدف مبنى سكنياً في دمشق

1/20/2024 5:20:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهدف قصف إسرائيلي اليوم السبت مبنى سكنياً في دمشق وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وتصاعد دخان كثيف من المكان حسبما قال سكّان لوكالة فرانس برس.

وقالت سانا نقلاً عن مراسلها "هجوم يستهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي".

وقال أحد سكّان المنطقة لوكالة فرانس برس "سمعت صوت الانفجار بشكل واضح في منطقة المزة غربية، وشاهدتُ سحابة دخان كبيرة بالصدفة عندما كنتُ على السطح".

وأضاف "سمعت أصواتا تشبه انفجارات الصواريخ وبعد دقائق سمعت أصوات سيارات إسعاف".

وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار، مقرات أمنية وعسكرية عدة إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية وفق مراسل فرانس برس.

ومنذ اندلاع النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

وصعّدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية.


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