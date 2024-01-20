سوريا: إسرائيل تستهدف مبنى سكنياً في دمشق

(MENAFN
- Al-Bayan)
استهدف قصف إسرائيلي اليوم السبت مبنى سكنياً في دمشق وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وتصاعد دخان كثيف من المكان حسبما قال سكّان لوكالة فرانس برس.
وقالت سانا نقلاً عن مراسلها "هجوم يستهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي".
وقال أحد سكّان المنطقة لوكالة فرانس برس "سمعت صوت الانفجار بشكل واضح في منطقة المزة غربية، وشاهدتُ سحابة دخان كبيرة بالصدفة عندما كنتُ على السطح".
وأضاف "سمعت أصواتا تشبه انفجارات الصواريخ وبعد دقائق سمعت أصوات سيارات إسعاف".
وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار، مقرات أمنية وعسكرية عدة إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية وفق مراسل فرانس برس.
ومنذ اندلاع النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.
وصعّدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية.
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