قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بسقوط ضحايا جراء القصف الذي استهدف مبني سكنيا في العاصمة دمشق.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم أن "المبنى المستهدف في منطقة المزة عبارة عن أربعة طوابق مأهولة بالسكان تدمر بشكل كلي والمعلومات الأولية تفيد بوقوع ضحايا".

وقال مصدر في فوج إطفاء دمشق، لـصحيفة "الوطن أون لاين" السورية اليوم: "تلقينا بلاغاً بتصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت/واي نت/ اليوم السبت أن أربعة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على دمشق.

ونقلت الصحيفة عن تقارير صحفية قولها إن قائمة القتلى شملت أكرم الجوري، العضو البارز في حركة الجهاد الفلسطيني، ومسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قالت اليوم إن "هجوما يستهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي".









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