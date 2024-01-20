عمالقة الخليج يدافع عن لقبه بالفوز علىالشارقة ووريورز في أفتتاح دوري الإمارات للكريكيت



بدأ فريق عمالقة الخليج مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على

فريق الشارقة ووريورز

مساء أمس ( الجمعة )

بأستاد الشارقة الدولي للكريكيت في أفتتاح الموسم الثاني

من بطولة الدوري ، التي تقام منافساته على كأس

"موانئ دبي العالمية ILT20 " على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة .



يشارك في البطولة

6 فرق محترفة تضم أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، والتي تحظى بدعم كبير من قبل العديد من الشركات والمؤسسات العالمية

..



تقام البطولة بتنظيم

مجلس الإمارات للكريكيت برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك

آل نهيان وزير التسامح والتعايش،

وهي من البطولات ذات التصنيف

"أ" الممنوح من قبل المجلس الدولي للكريكيت (ICC).



وكانت اللجنة المنظمة للحدث الأبرز على المستوى المحلي في مجال اللعبة، نظمت مؤتمراً صحافياً للرعاه ، ولأهم وأبرز نجوم البطولة عصر

(الخميس) بأستاد دبي الدولي للكريكيت، خلاله تمت

إزاحة الستار عن الكأس البطولة ، كما

تم الكشف عن

هويات أهم نجوم البطولة ، وعن تحدياتهم ، وتحضيراتهم وطموحاتهم المرصودة في نسخة هذا العام .

تحظى البطولة

بتغطية إعلامية كبيرة على مستوى آسيا، لما تضمه من نجوم لهم باع كبير في مجال اللعبة، وشعبية جارفة على مستوى العالم ، وتحديداً على المستوى الآسيوي.

تشهد منافسات البطولة إقامة 34 مباراة،

وسيحصل الفائز بلقب

الموسم الثاني من بطولة

"موانئ دبي العالمية ILT20" على جائزة مالية ضخمة بقيمة

700 ألف دولار أمريكي،

بجانب كأس البطولة الفخم والميداليات الذهبية

.

هذا بجانب جوائز مالية كبيرة ومميزة لجميع الفرق المتأهلة للأدوار النهائية ، وجوائز أخرى للاعبين المميزين ستوزع عليهم في يوم الختام،

هذا بجانب جوائز مالية يومية لأفضل لاعب في كل مباراة من مباريات البطولة.

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