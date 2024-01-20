بمشاركة 51 دولة .. معرض «عالم القهوة دبي 2024» ينطلق غداً

تنطلق غدًا فعاليات معرض "عالم القهوة دبي 2024" الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية، بمشاركة 1650 شركة عارضة وعلامة تجارية من 51 دولة، بينها 7 أجنحة وطنية.

وتُتيح الدورة الثالثة للمعرض - الذي يقام في قاعات زعبيل 4، 5، 6 في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 23 يناير الجاري - فرصة فريدة أمام الزوّار لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتعّلقة بصناعة القهوة، ويُشكّل الحدث أرضيّة خصبة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار مع الشركاء والمورّدين والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

ولفتت شوق بن رضا، مديرة المعرض، إلى أن الحدث العالمي يعكس النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين تشهدهما صناعة القهوة في المنطقة عمومًا، وفي الإمارات على وجه الخصوص، ويُعد تنظيم دبي لهذا الحدث دليلًا على دورها المحوري كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من أبرز الشركات والعلامات التجاريّة العالميّة من مختلف دول العالم، منها 60 % من الشركات والعلامات التجارية التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي.

ويهدف معرض عالم القهوة 2024 إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج واستهلاك القهوة؛ ويُمثّل المعرض فرصة مميّزة لجميع المهتمّين بصناعة القهوة، بما في ذلك المزارعين ومتخصصي التحميص والمصنّعين والموزّعين والمورّدين والمستثمرين والباحثين والخبراء في الصناعة ومحبي القهوة.

ويوفر المعرض كل احتياجات صناعة القهوة تحت سقف واحد، بداية من التراخيص، وحماية المستهلك، والتصاميم الداخلية، إلى التحميص، والتعبئة والتغليف، والمعدات والمكائن، والمياه والحليب والمنكّهات.





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