ثنائية للمزروعي والصقران في اليوم الثاني لبطولة الظفرة للخيول العربية

حققت خيول زايد المزروعي ومربط الصقران ثنائية خلال المنافسات التأهيلية في اليوم الثاني للنسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، "للمرابط الخاصة".

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وتختتم غداً بكورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.

واستهلت "فيغاس ار ام" لريجينالدو خوسيه، المنافسات بتصدرها لفئة المهرات عمر 3 سنوات "أ"، محققة 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "اس ميم" لسلطان الرئيسي، محققة 90.50 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى "اس ام دجى" لرانيا محمد، محققة 90.50 نقطة أيضاً لكن تفوق الوصيفة جاء بفضل درجتها في فئة الهوية العربية.

وتصدرت "دي زيمام" لزايد المزروعي، القسم "ب" محققة 91.70 نقطة، وتلتها في المركز الثاني "ار ايه كيه سكرة" لمربط رأس الخيمة، محققة 91.20 نقطة، وجاءت ثالثة "شواهين بي اتش ام" للؤلؤة سعيد المحيربي، محققة 90.70 نقطة.

وأحرزت المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات "أ" الفرس "اس كيو كهرمانة" لمربط الصقران، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "بداير البدر" لبدر عدنان آل علي، محققة 91.80 نقطة، وثالثة "سندريلا الحمود" لثامر محمود، محققة 91.70 نقطة.

وشهد القسم "ب" لفئة الأفراس عمر 4-6 سنوات، منافسة قوية على الصدارة وذهب المركز الأول إلى "دي مشيرة" التي أكملت ثنائية لخيول زايد المزروعي، بعد تعادلها في النقاط مع الوصيفة "باسطة" لمربط الياه، وحصلتا على 91.20 نقطة، لكن المتصدرة تفوقت بأفضلية درجتها في معيار الهوية العربية، وجاءت في المركز الثالث "فام دوناتيلا" لمربط الجواهر، وحققت 91.10 نقطة.

وأكملت ثنائية مربط الصقران "اس كيو بسمة"، التي أحرزت المركز الأول في شوط فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق القسم "أ"، مسجلة 91.90 نقطة، تلتها في المركز الثاني "فاي الهواجر" لأحمد الحنطوبي، محققة 91.20 نقطة، وثالثة "دي نقاء" لمحمد سلمان شودري، محققة 91.00 نقطة.

وتصدرت "شيلسون سيلك رود" لمحمد عمر الصيعري، القسم "ب" للأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "جي اس مخايل غلفا" لسعود الشريقي، محققة 91.80 نقطة، وثالثة "زاخر ع ج " لمعتز عبد الرحمن، محققة 91.70 نقطة.

واختتمت الفعاليات بأول أشواط فئات الخيول الذكور الذي خصص للأمهار عمر سنة "أ" وأحرز المركز الأول "يزن مغيدر" لمحمد سيف الزعابي، محققاً 91.10 نقطة، وجاء في المركز الثاني "سلطان العز" لمربط العز محققاً 90.70 نقطة، وثالثاً "فارس المنهل" لفهد سالم الزعابي، محققاً 90.60 نقطة.

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