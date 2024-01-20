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في نسختها الـ 23..مباراتان في افتتاح بطولة غنتوت الدولية للبولو غداً

1/20/2024 5:20:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تفتتح غداً بملاعب نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 23، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو.

وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق مميزة بمعدل تصنيف (10-12 هاندكاب) كأعلى البطولات التي نظمها النادي خلال موسمه الحالي حتى الآن، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتنسيق مع اتحاد البولو.

وتضم البطولة 6 فرق هي غنتوت بولو (حامل اللقب) وأبوظبي بولو، و AM بولو، وبن دري بولو، ولامار بولو، وبهنسالي بولو.

وتأتي الانطلاقة الافتتاحية بلقاء فريقي بن دري بولو و فريق AM بولو، ويقود فريق بن دري خالد بن دري وماركوس سولاري، كين هول، وإستيبان بانيلو، ويقود فريق AM بولو الشيخة علياء آل مكتوم، ومانويل بيريز، وبنيامين وبابلو اورغيزا.

وتشهد المباراة الثانية لقاء أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني وتوماس وباوتيستا وهوجو البرتو ولامار بولو بقيادة ريان العجاجي، ريكاردو، خالد العمران وخافيير غيرغورو.

وتستكمل مباريات الجولة الافتتاحية بعد غدٍ الإثنين بلقاء فريقي غنتوت بولو وبهنسالي بولو.

وتقام مباريات البطولة وفقا لقواعد اتحاد الإمارات للبولو وقاعدة (HPA) من 4 أشواط لكل مباراة، باستثناء المباراة النهائية التي تقام من 5 أشواط.

ويخوض كل فريق 3 مباريات تأهيلية، وتلعب الفرق الأربعة المتأهلة الأولى في الدور نصف النهائي.

ويلتقي المتأهل الثاني مع الثالث والأول يقابل المتأهل الرابع، وسيلعب الخامس والسادس النهائي الفرعي.

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