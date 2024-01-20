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بعد انسحابه من السباق الرئاسي .. السناتور تيم سكوت يعلن تأييده لترامب

1/20/2024 5:20:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن السناتور الأمريكي تيم سكوت الذي انسحب من السباق الرئاسي تأييده لدونالد ترامب في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

وانضم سكوت إلى الرئيس السابق في فعالية انتخابية في نيوهامبشر التي تصوت الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للولاية.

وقال سكوت في الولاية التي تضربها موجة برد قاسية "جئت إلى ولاية نيوهامبشر الدافئة جدا لتأييد الرئيس القادم لهذه الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب" وسط هتاف الحاضرين.

أضاف "نحتاج إلى دونالد ترامب ... نحتاج إلى رئيس يوحد بلدنا".

انسحب السناتور عن كارولاينا الجنوبية الذي كان يطمح لأن يصبح أول رئيس جمهوري أسود في تاريخ الولايات المتحدة، في 12 نوفمبر من معركة نيل ترشيح الحزب الجمهوري دون أن يعلن تأييده لأي من المرشحين الآخرين.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي جمعها موقع "ريلكلير بوليتيكس" المتخصص باستمرار أنه يحل في المرتبة السادسة بين المرشحين لنيل بطاقة الحزب الجمهوري مع دعم تتراوح نسبته بين 2 و3 بالمئة.

ومن شأن إعلانه تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام خصميه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس لنيل ترشيح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية.

وسيكون ذلك على الأرجح انتكاسة لهايلي الحاكمة السابقة للولاية التي يتحدر منها سكوت.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن ترامب أجرى نقاشات مع سكوت لضمان تأييده، قبل أن تنظم كارولاينا الجنوبية انتخاباتها التمهيدية في 24 فبراير، لكنها أضافت أنه تم تقريب موعد الإعلان عن التأييد إثر ارتفاع شعبية هايلي.

وقال ترامب عن سكوت "إنه رجل رائع" مضيفا "تأييده يعني الكثير".

وشدد قائلا "نحن بحاجة للتكاتف. علينا أن نلاحق هؤلاء المجانين الذين نتعامل معهم" قبل أن يوجه انتقادات لاذعة لهايلي.

خلال حملته أكد سكوت مرارا على ديانته المسيحية وإيمانه والقيم المحافظة التي نشأ عليها في عائلة فقيرة مع أحد الأبوين.

وكان أحد خمسة جمهوريين شاركوا في المناظرة الحزبية الثالثة في نوفمبر الماضي، والتي شملت مواضيع أوكرانيا والصين والإجهاض ومستقبل الحزب.

ولم يبد سكوت رغبة في الترشح على بطاقة أي من المرشحين الآخرين قائلا إن منصب نائب الرئيس "لم يكن إطلاقا على جدول أعمالي لهذه الحملة".


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