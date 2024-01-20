5 علامات تدل على أن زوجك ضعيف الشخصية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كل زوج
قائد أسرته، وعليه يكون الاعتماد في تلبية رغباتهم، وتوفير احتياجاتهم، إلا أن هذه القاعدة تختل تماماً، إذا كان الزوج ضعيف الشخصية، وهنا يبدأ الكثير
من المشكلات التي تؤثر في
الزوجة والأطفال، وقد تؤدي في النهاية إلى فشل الزواج.
وسوف نستعرض في هذا المقال إلى
صفات الزوج ضعيف الشخصية، لتحاولي تغييرها في زوجك وهي:
1. ليس صاحب القرار.
يتأثر الزوج ضعيف الشخصية بكلام من حوله، ولا يستطيع أن يأخذ قراراً مصيرياً خاصاً به وبأسرته، ويلجأ دائماً لوالدته أو إخوته أو أقاربه لاستشارتهم وأخذ رأيهم.
2. غير قادر على الدفاع عن أهل بيته.
الزوج ضعيف الشخصية يتعرض للإهانة، ويُعرض زوجته لها أيضاً،
دون أخذ رد فعل مناسب، أو القدرة
على رد اعتبارها
أمام من أهانها، وخاصة
أهله.
3. سلبي دائماً.
السلبية صفة من
صفات الزوج الضعيف أيضاً، بالإضافة إلى إلقاء
اللوم
دائماً على الزوجة، وكأنها الشماعة التي يعلق عليها ضعفه وعجزه، وعدم استطاعته السيطرة على
زمام الأمور.
4. فاقد الثقة في نفسه.
الزوج الضعيف فاقد الثقة في نفسه، ويعتقد دائماً أنه بلا نفع أو فائدة، ولا يمكنه التقدم في حياته المهنية والعائلية والاجتماعية، وهو ما يسبب الكثير من المشكلات مع زوجته، ويهدد الحياة الزوجية.
5. يتهرب من المسؤوليات.
هذا النوع من الأزواج
يلقي جميع المسؤوليات على زوجته، ويترك لها التحكم في الأمور المادية، ويأخذ مصروفه منها لأنه لا يثق في نفسه، ويجعلها صاحبة القرار، ويعتمد عليها في كل شيء.
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