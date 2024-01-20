5 علامات تدل على أن زوجك ضعيف الشخصية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كل زوجقائد أسرته، وعليه يكون الاعتماد في تلبية رغباتهم، وتوفير احتياجاتهم، إلا أن هذه القاعدة تختل تماماً، إذا كان الزوج ضعيف الشخصية، وهنا يبدأ الكثيرمن المشكلات التي تؤثر فيالزوجة والأطفال، وقد تؤدي في النهاية إلى فشل الزواج.

وسوف نستعرض في هذا المقال إلى

صفات الزوج ضعيف الشخصية، لتحاولي تغييرها في زوجك وهي:

1. ليس صاحب القرار.

يتأثر الزوج ضعيف الشخصية بكلام من حوله، ولا يستطيع أن يأخذ قراراً مصيرياً خاصاً به وبأسرته، ويلجأ دائماً لوالدته أو إخوته أو أقاربه لاستشارتهم وأخذ رأيهم.

2. غير قادر على الدفاع عن أهل بيته.

الزوج ضعيف الشخصية يتعرض للإهانة، ويُعرض زوجته لها أيضاً،

دون أخذ رد فعل مناسب، أو القدرة

على رد اعتبارها

أمام من أهانها، وخاصة

أهله.

3. سلبي دائماً.

السلبية صفة من

صفات الزوج الضعيف أيضاً، بالإضافة إلى إلقاء

اللوم

دائماً على الزوجة، وكأنها الشماعة التي يعلق عليها ضعفه وعجزه، وعدم استطاعته السيطرة على

زمام الأمور.

4. فاقد الثقة في نفسه.

الزوج الضعيف فاقد الثقة في نفسه، ويعتقد دائماً أنه بلا نفع أو فائدة، ولا يمكنه التقدم في حياته المهنية والعائلية والاجتماعية، وهو ما يسبب الكثير من المشكلات مع زوجته، ويهدد الحياة الزوجية.

5. يتهرب من المسؤوليات.

هذا النوع من الأزواج

يلقي جميع المسؤوليات على زوجته، ويترك لها التحكم في الأمور المادية، ويأخذ مصروفه منها لأنه لا يثق في نفسه، ويجعلها صاحبة القرار، ويعتمد عليها في كل شيء.