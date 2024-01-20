ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، ارتفاعاً طفيفاً، ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع.
وسجل الذهب الفوري ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى في جلستين عند 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة عند المستوى 2023 دولار للأونصة.
وخلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 1% حتى الآن وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2001 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره بداية من جلسة أمس.
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