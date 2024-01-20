Saturday, 20 January 2024 01:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

1/20/2024 5:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، ارتفاعاً طفيفاً، ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع.


ويأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع.


وسجل الذهب الفوري ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى في جلستين عند 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة عند المستوى 2023 دولار للأونصة.
وخلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 1% حتى الآن وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2001 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره بداية من جلسة أمس.


MENAFN20012024000208011052ID1107745046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث