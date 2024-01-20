ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، ارتفاعاً طفيفاً، ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع.



ويأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع.



وسجل الذهب الفوري ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى في جلستين عند 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة عند المستوى 2023 دولار للأونصة.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 1% حتى الآن وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2001 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره بداية من جلسة أمس.

