الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال تطلع وفدا إعلاميا إسبانيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أطلعت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الاسرائيلي، وفدا إعلاميا إسبانيا، على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بحق شعبنا.

وقدم الأمين العام للحملة رمزي عودة، شرحا عن موقف الحملة وأنشطتها، في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية، معتبراً أن هذا العدوان يرتقي لمستوى جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، مثمنا موقف إسبانيا في دعم جهود إيقاف العدوان الاسرائيلي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واستعرض مسؤول ملف الأسرى والعلاقات العامة في الحملة حسن عبد ربه، شرحا مفصلا عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، والجرائم التي تمارس ضدهم لاسيما بعد بدء العدوان على شعبنا في 7 أكتوبر.

واعتبر عبد ربه بأن حالات الإخفاء القسري والقتل والتجويع لأبناء الحركة الأسيرة، بشكل مضطرد في الأونة الأخيرة، مطالباً كافة دول العالم والصليب الأحمر للتدخل لوقف السياسات الاسرائيلية التنكيلية بحقهم.

ورافقت الحملة الوفد الإعلامي الى كل من بلدتي ترمسعيا في رام الله، والولجة في بيت لحم، اللتان تتعرضان بشكل دائم للتنكيل والاعتداء والقمع من قبل المستعمرين بحماية جيش الاحتلال.

بدوره، شرح رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، للوفد الإعلامي الاسباني الأوضاع المأساوية التي يمر بها سكان البلدة، حيث يقوم المستعمرون بحرق البيوت والأشجار، ومنع المزارعين الفلسطينيين من قطف الزيتون، وحرق والاعتداء على ممتلكات الفلاحين.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الوفد الإسباني الإعلامية، رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين في إسبانيا شيرين الدجاني، بأن هذه المعاناة سيتم نقلها عبر وسائل اعلام اسبانية ليعرف الجميع حقيقة الاحتلال وجرائمه، مشددة على أن مثل هذه الزيارات من شأنها قيادة الرأي العام الدولي لصالح قضايا الشعب الفلسطيني العادلة.

ودعا المجتمعون الى تنظيم العديد من اللقاءات والندوات والزيارات الإعلامية، بهدف كشف جرائم الاحتلال، وحشد السواعد الدولية للوقف الى جانب الحق الفلسطيني.