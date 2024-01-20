الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ 106

(MENAFN
- Amman Net) شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا وعدة غارات، اليوم السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 106، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية، حيث شن طيران الاحتلال غارات جوية وقصفاً مدفعياً على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خانيونس، كما قصف منطقتي الكتيبة وحي الأمل وبطن السمين في خانيونس.
وبحسب مصادر فلسطينية، تجددت الغارات الإسرائيلية الجوية على شمال قطاع غزة بعد فجر اليوم.
وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المستشفى وبالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف.
ووفق وزارة الصحّة في قطاع غزة، استشهد حتّى الآن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 24762 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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