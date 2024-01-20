القيمة السوقية لشركة ميتا تتجاوز حاجز الـ 980 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجاوزت القيمة السوقية لشركة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ميتا 980 مليار دولار خلال تداولات وول ستريت أمس الجمعة، مع ارتفاع السهم نحو 1.5% إلى 381.5 دولار، معززا ارتفاعاته منذ مطلع العام إلى نحو 8 %، ما رفع قيمة الشركة بأكثر من 70 مليار دولار مقارنة بنحو 910 مليار دولار نهاية 2023.



وباتت ميتا على بعد 20 مليار دولار من الانضمام لنادي الشركات التريليونية عالميا مع التفاؤل بتحقيق الشركة الأمريكية أفضل أداء سنوي على الإطلاق.



ولا تعد قيمة التريليون دولار جديدة على الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وانستجرام وماسنجر، إذ بلغتها خلال 2021 ومن ثم تراجعت.



تأتي ارتفاعات الشركة لتواصل مسلسل صعودها الضخم خلال 2023 بنحو 185% مع التوقعات بقرب تيسير السياسة النقدية، وعليه تضاعفت القيمة السوقية للشركة أكثر من مرتين منذ نهاية 2022 عندما كانت 320 مليار دولار.

