صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 24 ألفا و927

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى السبت إلى 24927 شهيدا و62388 إصابة، وفق وزارة الصحة بغزة.



وقالت الوزارة، في اليوم الـ106 للعدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في القطاع المحاصر راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال 24 ساعة.



وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.