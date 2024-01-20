صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 24 ألفا و927

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى السبت إلى 24927 شهيدا و62388 إصابة، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الوزارة، في اليوم الـ106 للعدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في القطاع المحاصر راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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