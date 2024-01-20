مستشار زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ميخايلو بودوك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحلفاء تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده للمساعدة في حملتها الدفاعية ضد الغزو الروسي، في ضوء الوضع الحالي للقتال.
وقال بودوك لصحيفة ((بيلد)) الألمانية الصادرة اليوم السبت، إن ((المشكلة في هذه المرحلة من الحرب هي أن عدد الأسلحة والطائرات المسيّرة والقنابل اليدوية ونيران المدفعية، لا يتم توزيعها بالتساوي. هذا يحتاج إلى مساواة)).
وأضاف أن السيناريو الوحيد الممكن هو تعزيز أوكرانيا بأسلحة عالية التقنية إلى أقصى حد.
ودعا إلى الاستثمار في الإنتاج العسكري، مشيراً خصوصاً إلى ((صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية وقذائف مدفعية. يتعين أن يكون عدد الأسلحة كبيراً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ولفت بودولياك إلى الجبهة البرية الطويلة حيث تسعى قوات بلاده إلى صد القوات الروسية التي تشن هجمات من عدة اتجاهات. ووصف الوضع العسكري الحالي بأنه صعب، مع استمرار القتال بلا هوادة رغم قساوة الشتاء.
الشرق الأوسط
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