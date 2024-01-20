الدوري الفرنسي يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو بصورة ساخرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، على تصريحات النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، التي أدلى بها عن مسابقة "ليغ1"، خلال مشاركته الجمعة، في حفل توزيع "غلوب سوكر".وقال رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على هامش مشاركته بحفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" إن الدوري السعودي أفضل من نظيره الفرنسي: "أعتقد أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 3 دوريات في العالم، الناس في السعودية سيكونون فخورين".وأضاف: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الفرنسي، بل في السعودية لديهم تنافسية أكبر من الفرنسي، يمكنني قول ذلك بعد أن قضيت عاما هناك، نحن أفضل من الدوري الفرنسي بالوقت الحالي".وبعد ساعات قليلة من تصريحات رونالدو، نشرت رابطة الدوري الفرنسي "ليغ 1" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي المخضرم تجمعه مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وبدت الصورة كما لو أنها رد ساخر من الدوري الفرنسي على تصريحات رونالدو.

تلك الصورة تم التقاطها أثناء مشاركة باريس سان جيرمان في مباراة ودية مع النصر على هامش موسم الرياض العام الماضي.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل المشجعين، خاصة مع إدراك عدد كبير منهم المغزى منها.

وحصل كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل هداف في العالم لعام 2023، برصيد 54 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على كل من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وجاء النجم إيرلينغ هالاند في المرتبة الرابعة برصيد 50 هدفا.

كما تسلم النجم البرتغالي المخضرم خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل لاعب بتصويت الجماهير في 2023.

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