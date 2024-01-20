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الصفدي ينعى النائب الأسبق صدقي الشباطات

1/20/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق الدكتور صدقي الشباطات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الثالث عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.




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