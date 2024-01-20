الصفدي ينعى النائب الأسبق صدقي الشباطات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق الدكتور صدقي الشباطات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الثالث عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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