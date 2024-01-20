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بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.. تثبيت أسعار المواصلات في لندن

1/20/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية مدينة لندن :" إن معظم أسعار وسائل النقل العام في لندن ستبقى كما هي هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة.


وفي لندن وأنحاء بريطانيا، قامت الأسر بتقليل بنود نفقاتها بسبب أزمة تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين، التي أدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى الأثاث.


وقال رئيس بلدية لندن صادق خان: إن "أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة في سكان لندن"، مضيفا أنه خصص 123 مليون جنيه إسترليني لتثبيت أسعار المواصلات حتى آذار 2025.


وأضاف: "لن يؤدي هذا فقط إلى إعادة الأموال إلى جيوب الناس، ما يجعل وسائل النقل في متناول الملايين من سكان لندن، لكنه سيشجع الأفراد على العودة إلى استخدام شبكة النقل العام".

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