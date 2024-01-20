بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.. تثبيت أسعار المواصلات في لندن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية مدينة لندن :" إن معظم أسعار وسائل النقل العام في لندن ستبقى كما هي هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة.
وفي لندن وأنحاء بريطانيا، قامت الأسر بتقليل بنود نفقاتها بسبب أزمة تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين، التي أدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى الأثاث.
وقال رئيس بلدية لندن صادق خان: إن "أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة في سكان لندن"، مضيفا أنه خصص 123 مليون جنيه إسترليني لتثبيت أسعار المواصلات حتى آذار 2025.
وأضاف: "لن يؤدي هذا فقط إلى إعادة الأموال إلى جيوب الناس، ما يجعل وسائل النقل في متناول الملايين من سكان لندن، لكنه سيشجع الأفراد على العودة إلى استخدام شبكة النقل العام".
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