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الشمالي يؤكد: الحكومة مُلتزمة بتثبيت أسعار الخبز

1/20/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية متوفر، وأن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز.

وقال الشمالي خلال عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية ضمن جلسة الصالون الاقتصادي، إن الحكومة تعمل وبشكل مكثف للحفاظ على إدامة سلاسل التوريد والإبقاء على مخزون آمن للغاية من السلع الغذائية الاستراتيجية.

ولفت الشمالي، إلى تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاضطرابات في مضيق باب المندب، على الاقتصاد الأردني.


وأشار إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن، حيث ارتفعت تكلفة حاوية 40 قدما إلى 10 آلاف دولار، بزيادة قدرها 200% عن السعر السابق البالغ ألفي دولار.

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