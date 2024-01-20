الشمالي يؤكد: الحكومة مُلتزمة بتثبيت أسعار الخبز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية متوفر، وأن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز.
وقال الشمالي خلال عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية ضمن جلسة الصالون الاقتصادي، إن الحكومة تعمل وبشكل مكثف للحفاظ على إدامة سلاسل التوريد والإبقاء على مخزون آمن للغاية من السلع الغذائية الاستراتيجية.
ولفت الشمالي، إلى تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاضطرابات في مضيق باب المندب، على الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن، حيث ارتفعت تكلفة حاوية 40 قدما إلى 10 آلاف دولار، بزيادة قدرها 200% عن السعر السابق البالغ ألفي دولار.
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