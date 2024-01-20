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وزير الصحة يفتتح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بمحافظة جرش

1/20/2024 5:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مركز صحي ساكب ومركز صحي جُبَّة الأوليين بمحافظة جرش، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام.
وقال الوزير الهواري أنه تم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمائة الف دينار وبمساحة حوالي 1100 متر مربع، فيما تم بناء مركز صحي جُبَّة بمنحة كويتية بتكلفة مليون ومائتي الف دينار وبمساحة 650 متر مربع، مثمناً الدعم السعودي والكويتي لوزارة الصحة في مجال توسعة البنى التحتية.
وشدد الوزير على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة باعتبارها بوابة المريض للعلاج ومحطة مهمة في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العناية اللازمة له، وان استدعت الحاجة إلى حصوله على رعاية صحية ثانوية أو ثالثية يتم تحويله من المركز الصحي للمستشفى.
وأكد الهواري على أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.




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