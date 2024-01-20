الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مدرسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا حادث الحريق الذي وقع يوم أمس في مدرسة ينغكاي في قرية يانشانبو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتعازي الخالصة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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