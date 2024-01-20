بعد الطلاق الصادم.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطل مهاجماً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم مرور عدة أيام على إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تبقى التساؤلات عن السبب الحقيقي للقرار المفاجئ تشغل بال الكثيرين، وتفتح باب الاجتهادات، ما فجر غضب العائلة.فقد هاجم وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية بسمة وهبة بسبب تدخلها في الأمور الشخصية، الخاصة بحياة شقيقته ياسمين.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بـ"انستغرام"، معلقا على حلقتها التي تحدثت فيها عن سبب انفصال ياسمين والعوضي: "تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق وتعملي مداخلات".



وتابع: "أسباب انفصالها تخصها هي فقط، ولا يعنيكي.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمة دي والقيل والقال".



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