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رويترز : مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق

1/20/2024 5:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر أمني في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا في تصريحات لرويترز إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم السبت.


وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.


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