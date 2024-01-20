رويترز : مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق

رويترز : مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق
التاريخ
1/20/2024 5:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال مصدر أمني في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا في تصريحات لرويترز إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم السبت.
وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.
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