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عمرو سعد أول عربي بعد عمر الشريف يشارك ببطولة فيلم في هوليوود

1/20/2024 5:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النجم المصري عمرو سعد أنه يستعد للتعاقد على المشاركة في فيلم أميركي من تأليف وإخراج المخرج الأميركي الحاصل على جائزة "أوسكار" روبرت موريسكو.

وقال سعد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "الرجل الذي سلّمني جائزة تكريمي في مهرجان "كابري" هو بوبي موريسكو الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلم "كراش"، وأنا في الطريق للتوقيع على عقد فيلم مهم جداً من تأليفه وإخراجه، وجارٍ التحضير له حالياً".

وأضاف: "بإذن الله سوف أكون أول عربي بعد عمر الشريف يشارك في السينما الأميركية كبطل في فيلم كبير".

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