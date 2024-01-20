Saturday, 20 January 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/20/2024 4:24:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 1 (كونا) --

العشرون من يناير
-----------------

1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح أولى جلسات المجلس التأسيسي الذي ضم 20 عضوا إضافة إلى 11 وزيرا كان على عاتقهم إقرار دستور الدولة وهو قانون الدولة الأساسي الذي حدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم.
2004 - افتتاح متحف شهداء القرين ليكون شاهدا حيا على صمود الشعب الكويتي ومقاومته للمعتدي والمحتل وليمثل رمزا للوحدة الوطنية أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.
2008 - افتتاح المبنى الجديد لمعهد التدريب الإنشائي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة جنوب الصباحية على مساحة 14 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 1400 طالب.
2009 - افتتاح مكتب البنك الدولي في الكويت بهدف زيادة دعم التعاون الثنائي.
2012 - منتخب الكويت يتوج بطلا لبطولة الكويت الدولية الثانية لألعاب القوى للمعاقين بمشاركة 24 دولة بعد تحقيقه 59 ميدالية منها 15 ذهبية و23 فضية و21 برونزية.
2020 - اختيار الدكتور وضاح الرفاعي الرئيس الإقليمي لجراحة الأورام وكرسي (جون ديلون) لدراسة جراحة الأورام في مستشفى (ميد ستار جورج تاون) كأفضل جراحي الأورام والسرطان في العاصمة الأمريكية واشنطن للعام 2019.
2021 - اختيار رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد (الشخصية المصرفية العربية) لعام 2020 من اتحاد المصارف العربية في بيروت لإنجازاته المصرفية محليا وإقليميا. (النهاية)



MENAFN20012024000071011013ID1107745004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث