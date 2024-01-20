حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 1 (كونا) --
العشرون من يناير
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح أولى جلسات المجلس التأسيسي الذي ضم 20 عضوا إضافة إلى 11 وزيرا كان على عاتقهم إقرار دستور الدولة وهو قانون الدولة الأساسي الذي حدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم.
2004 - افتتاح متحف شهداء القرين ليكون شاهدا حيا على صمود الشعب الكويتي ومقاومته للمعتدي والمحتل وليمثل رمزا للوحدة الوطنية أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.
2008 - افتتاح المبنى الجديد لمعهد التدريب الإنشائي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة جنوب الصباحية على مساحة 14 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 1400 طالب.
2009 - افتتاح مكتب البنك الدولي في الكويت بهدف زيادة دعم التعاون الثنائي.
2012 - منتخب الكويت يتوج بطلا لبطولة الكويت الدولية الثانية لألعاب القوى للمعاقين بمشاركة 24 دولة بعد تحقيقه 59 ميدالية منها 15 ذهبية و23 فضية و21 برونزية.
2020 - اختيار الدكتور وضاح الرفاعي الرئيس الإقليمي لجراحة الأورام وكرسي (جون ديلون) لدراسة جراحة الأورام في مستشفى (ميد ستار جورج تاون) كأفضل جراحي الأورام والسرطان في العاصمة الأمريكية واشنطن للعام 2019.
2021 - اختيار رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد (الشخصية المصرفية العربية) لعام 2020 من اتحاد المصارف العربية في بيروت لإنجازاته المصرفية محليا وإقليميا. (النهاية)
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