Saturday, 20 January 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة حاشدة قرب السفارة الأميركية تطالب بكسر الحصار عن غزة

1/20/2024 4:22:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل

خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة من مسجد عباد الرحمن في الصويفية، غرب عمان باتجاه السفارة الأميركية، للتضامن مع غزة في اليوم الخامس بعد المائة للحرب البربرية على غزة.


والمسيرة بتنظيم "الملتقى الوطني لدعم القـكاومة وحماية الوطن"، تحت شعار "مئوية الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة".


وأكد المشاركون في المسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة.


ومن أبرز الهتافات المتداولة في الفعالية: "شعبك أردن متحدين لتحرير يا فلسطين"، "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة.


ورددوا أيضا في تضامنهم مع اليمن ضد القصف الأميركي البريطاني: "قالوا اليمن إرهابية كل الأردن يمنية".


MENAFN20012024000072011014ID1107745000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث