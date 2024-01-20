مسيرة حاشدة قرب السفارة الأميركية تطالب بكسر الحصار عن غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة من مسجد عباد الرحمن في الصويفية، غرب عمان باتجاه السفارة الأميركية، للتضامن مع غزة في اليوم الخامس بعد المائة للحرب البربرية على غزة.



والمسيرة بتنظيم "الملتقى الوطني لدعم القـكاومة وحماية الوطن"، تحت شعار "مئوية الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة".



وأكد المشاركون في المسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة.



ومن أبرز الهتافات المتداولة في الفعالية: "شعبك أردن متحدين لتحرير يا فلسطين"، "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة.



ورددوا أيضا في تضامنهم مع اليمن ضد القصف الأميركي البريطاني: "قالوا اليمن إرهابية كل الأردن يمنية".

