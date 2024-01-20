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اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

1/20/2024 4:22:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارات عدة في مخيم بلاطة شرق نابلس، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال منازل عدة وعبثوا بمحتوياتها.
وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.
واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة والعزة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعبثت في محتوياته في البلدة القديمة من البلدة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيسي.
واقتحم جيش الاحتلال، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وسير آلياته العسكرية في شوارع البلدتين وقام بحملات مداهمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
واقتحمت قوات الاحتلال مساء الجمعة، منزل الناشط في تجمع "المدافعون عن حقوق الإنسان"، عماد أبو شمسية في مدينة الخليل.
وقال أبو شمسية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في تل الرميدة، وفتشت الهواتف النقالة لأفراد العائلة، وهددتهم بالاعتقال، خصوصا ابنته، في حال استمرارهم بتصوير وتوثيق انتهاكات الاحتلال في مدينة الخليل.
وأصيب، مساء الجمعة، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة رفيديا غرب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا (20 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام منطقة رفيديا.-(وفا)

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