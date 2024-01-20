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معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا يقيم فعاليات ثقافية بمناسبة عيد الربيع الصيني

1/20/2024 4:22:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أُقيمت فعالية ثقافية استثنائية في معهد كونفوشيوس/ فيلادلفيا (وقسم اللغة الصينية وآدابها) للتعرف على الثقافة الصينية، بتعاون وثيق مع السفارة الصينية في الأردن والمركز الثقافي الصيني، وذلك بمناسبة عيد الربيع الصيني. وشهدت هذه الفعالية حضورًا مميزًا تجاوز 300 شخص، وبحضور المستشارة الثقافية في السفارة الصينية السيدة شي وي ومساعد مدير المركز الثقافي الصيني أحمد العقرباوي من الجانب الصيني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي وعميد كلية الآداب في جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور غسان عبدالخالق من جانب جامعة فيلادلفيا، بالإضافة إلى كادر معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا وعدد من أساتذة الجامعة وموظفيها وطلبتها.
اشتملت الفعالية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على تقديم زوايا متنوعة، حيث تضمنت فنونًا صينية تقليدية مثل فن الخط الصيني وفن قص الورق الصيني، ما أضفى لمسة فنية فريدة على الفعالية. كما تمتع الحضور بفرصة لعب ألعاب صينية مثل الشطرنج الصيني مع خوض مسابقات عديدة كالإمساك بكرات باستخدام العيدان الصينية وغيرها، حيث شجعت هذه الفعاليات على التفاعل الثقافي بين الحضور. هذا وتمتع الحضور بتجربة الشاي الصيني وتناول الدامبلنغ dumplings بالأعواد الخشبية.
تعكس هذه الفعالية التعاون الفعّال بين معهد كونفوشيوس/ فيلادلفيا والسفارة الصينية والمركز الثقافي الصيني في تقديم تجربة ثقافية مثيرة وتعزيز التبادل الثقافي بين الثقافات المختلفة. نالت الفعالية إعجاب الحضور بشكل كبير، حيث عبروا عن امتنانهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث، مع التطلع إلى المزيد من التعاون والفعاليات المستقبلية التي ستعزز التفاهم الثقافي بين المجتمعين. كما وتمنى المنظمون للفعالية أن يحمل العام الجديد في طياته قيم عيد الربيع الصيني ومنها السلام والوئام والتناغم للعالم أجمع.

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