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إطلاق رواية لا ربيع في هذه المدينة للكاتب حسن الحلبي

1/20/2024 4:22:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت دار كيان للنشر عن إطلاق الرواية الجديدة (لا ربيع في هذه المدينة)، للكاتب [حسن الحلبي]، في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024.

وتقدم الرواية قصة مثيرة ومشحونة بالأحداث المؤلمة والقاسية، تجسد تحديات الحياة في ظل الصراعات والحروب، بأسلوب الكوميديا السوداء.

وتأخذ الرواية قراءها في رحلة عبر مدينة مزقتها الحرب، وتسرد تجارب شخصياتها العميقة والمؤثرة، من خلال حواراتها القوية وأوصافها الحية، تستكشف الرواية مواضيع مثل الفقدان، الأمل، والنضال من أجل البقاء، وتختتم بمفاجأة غير مسبوقة، حيث أن القارئ سيكون على لقاء مع 3 نهايات متعددة للرواية، ينتقي منها ما شاء أن يناسب مزاجه.

تتوفر الرواية في جناح دار (كيان) للنشر، الواقع في قاعة 1، جناح B10 في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

يذكر أن الكاتب حسن الحلبي صدر له مسبقا 17 عمل روائي وقصصي، بعضها مع دار (كيان)، و(الرواق) و(ميريت)، وله سلسلة روايات من الخيال العلمي اسمها (تاكسي) مع (روايات مصرية للجيب).

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