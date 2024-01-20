رويترز: إسرائيل تغتال مسؤولا في الحرس الثوري الإيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وكالة
الأنباء السورية، اليوم السبت، بأن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق
"ناجم على الأغلب عن عدوان إسرائيلي".
وقالت وكالة رويترز، إن الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى سقوط 4 قتلى في القصف الإسرائيلي.
كما تداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الأضرار الناجمة عن الانفجار.
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