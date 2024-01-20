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رويترز: إسرائيل تغتال مسؤولا في الحرس الثوري الإيراني

1/20/2024 4:22:05 AM

(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، بأن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق "ناجم على الأغلب عن عدوان إسرائيلي".

وقالت وكالة رويترز، إن الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى سقوط 4 قتلى في القصف الإسرائيلي.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الأضرار الناجمة عن الانفجار.


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