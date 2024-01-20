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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

1/20/2024 4:22:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24 ألفا و927 شهيدا، والمصابين إلى 62 ألفا و388.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي اليوم الـ106 من الحرب على غزة، تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.

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