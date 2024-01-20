التوقعات الصعودية للأسهم الأمريكية تسجل أدنى مستوى بـ11 أسبوعًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، تراجع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم الأمريكية، لتلامس أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (24.3%)، بينما ارتفعت نظيراتها المحايدة والهبوطية.
وتراجعت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم بمقدار 8.2 نقطة إلى 40.4%، لكنها ما زالت أعلى من متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
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وبحسب الاستطلاع، زادت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 2.6 نقطة إلى 26.8%، لكنها ما زالت دون متوسطها التاريخي البالغ 31.0% للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
فيما ارتفعت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 5.6 نقطة إلى 32.9%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.
وأظهر الاستطلاع بشأن رأي المستثمرين حول أدوات الدخل الثابت التي يزيدون وزنها في محافظهم الاستثمارية، إفادة نحو 36.8% باختيار صناديق الاستثمار، في مقابل 21.2% قالوا إنها السندات الأمريكية، فيما بلغت نسبة اختيار سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية 9.3%.
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