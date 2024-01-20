التوقعات الصعودية للأسهم الأمريكية تسجل أدنى مستوى بـ11 أسبوعًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، تراجع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم الأمريكية، لتلامس أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (24.3%)، بينما ارتفعت نظيراتها المحايدة والهبوطية.

وتراجعت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم بمقدار 8.2 نقطة إلى 40.4%، لكنها ما زالت أعلى من متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

موضوعات“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023

وبحسب الاستطلاع، زادت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 2.6 نقطة إلى 26.8%، لكنها ما زالت دون متوسطها التاريخي البالغ 31.0% للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

فيما ارتفعت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 5.6 نقطة إلى 32.9%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.

وأظهر الاستطلاع بشأن رأي المستثمرين حول أدوات الدخل الثابت التي يزيدون وزنها في محافظهم الاستثمارية، إفادة نحو 36.8% باختيار صناديق الاستثمار، في مقابل 21.2% قالوا إنها السندات الأمريكية، فيما بلغت نسبة اختيار سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية 9.3%.