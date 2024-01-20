سام ألتمان يعتزم جمع مليارات الدولارات لإنشاء شبكة لتصنيع الرقائق

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي”، جمع مليارات الدولارات من المستثمرين العالميين لإنشاء شبكة من لتصنيع الرقائق، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، أجرى سام ألتمان محادثات مع العديد من كبار المستثمرين المحتملين، على أمل جمع المبالغ الضخمة، واللازمة لبناء وتجهيز مصانع تصنيع الرقائق.

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وتشمل الشركات التي أجرت مناقشات مع“ألتمان”، شركة“جي 42” الواقعة في أبو ظبي، واليابانية“سوفت بنك جروب”، في ظل قلق“ألتمان” من أنه مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي، لن يكون هناك ما يكفي من الرقائق لتلبية الطلب المتوقع على نطاق واسع.

وأوضحت المصادر، أن المشروع سيتضمن العمل مع كبار مصنعي الرقائق، وستكون شبكة المصانع ذات نطاق عالمي، مشيرة أن المحادثات لا تزال مبكرة ولم يتم وضع قائمة كاملة بالشركاء والممولين المشاركين.

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