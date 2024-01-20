سام ألتمان يعتزم جمع مليارات الدولارات لإنشاء شبكة لتصنيع الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي”، جمع مليارات الدولارات من المستثمرين العالميين لإنشاء شبكة من لتصنيع الرقائق، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، أجرى سام ألتمان محادثات مع العديد من كبار المستثمرين المحتملين، على أمل جمع المبالغ الضخمة، واللازمة لبناء وتجهيز مصانع تصنيع الرقائق.
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وتشمل الشركات التي أجرت مناقشات مع“ألتمان”، شركة“جي 42” الواقعة في أبو ظبي، واليابانية“سوفت بنك جروب”، في ظل قلق“ألتمان” من أنه مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي، لن يكون هناك ما يكفي من الرقائق لتلبية الطلب المتوقع على نطاق واسع.
وأوضحت المصادر، أن المشروع سيتضمن العمل مع كبار مصنعي الرقائق، وستكون شبكة المصانع ذات نطاق عالمي، مشيرة أن المحادثات لا تزال مبكرة ولم يتم وضع قائمة كاملة بالشركاء والممولين المشاركين.
المصدر:
MENAFN20012024000202011048ID1107744980
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