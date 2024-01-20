منتجو النفط في روسيا يخططون لزيادة إنتاج الوقود بـ2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكّد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن منتجي النفط في روسيا أبلغوا عن خطط لزيادة إنتاج البنزين ووقود الديزل هذا العام، مع تحسن عمليات التكرير.
وخلال الاجتماع مع الحكومة الروسية، قال:“لوحظ استقرار أسعار الوقود في البلاد ووفرة المعروض، حيث زادت مخزونات البنزين في المصافي ومستودعات النفط، كما أن السوق مشبع بوقود الديزل الشتوي في بيئة ذروة الطلب”.
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ووفقًا لوزارة الطاقة، كان إنتاج البنزين لشركات النفط الروسية أعلى في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وطلب نائب رئيس الوزراء من شركات النفط مواصلة مراقبة مستوى الأسعار في مواقع البيع بالتجزئة، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.
يأتي هذا رغم توقعات وزارة التنمية الاقتصادية في وقت سابق، أن تنخفض صادرات النفط الروسي واستهلاكه بين عامي 2035 و2040، في ظل استراتيجية التنمية منخفضة الكربون.
المصدر:
MENAFN20012024000202011048ID1107744979
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