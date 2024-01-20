منتجو النفط في روسيا يخططون لزيادة إنتاج الوقود بـ2024

MENAFN - Al-Borsa News) أكّد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن منتجي النفط في روسيا أبلغوا عن خطط لزيادة إنتاج البنزين ووقود الديزل هذا العام، مع تحسن عمليات التكرير.

وخلال الاجتماع مع الحكومة الروسية، قال:“لوحظ استقرار أسعار الوقود في البلاد ووفرة المعروض، حيث زادت مخزونات البنزين في المصافي ومستودعات النفط، كما أن السوق مشبع بوقود الديزل الشتوي في بيئة ذروة الطلب”.

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ووفقًا لوزارة الطاقة، كان إنتاج البنزين لشركات النفط الروسية أعلى في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وطلب نائب رئيس الوزراء من شركات النفط مواصلة مراقبة مستوى الأسعار في مواقع البيع بالتجزئة، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.

يأتي هذا رغم توقعات وزارة التنمية الاقتصادية في وقت سابق، أن تنخفض صادرات النفط الروسي واستهلاكه بين عامي 2035 و2040، في ظل استراتيجية التنمية منخفضة الكربون.

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