الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض لأدنى مستوى بـ3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين، خلال عام 2023، إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، بعد أن سجل في عام 2022، أعلى مستوى عبر السلسلة الزمنية التي تعود إلى عام 2014.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة، بلغت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في عام 2023 نحو 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار)، وكان ذلك أقل بنسبة 8% عما كان عليه في عام 2022، بحسب“بلومبرج”.
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وتعد اليابان مثالاً للمستثمر الأجنبي الذي انسحب من الصين، حيث وجدت دراسة استقصائية شملت أكثر من 1700 شركة يابانية أن معظمها إما خفضت استثماراتها أو حافظت عليها خلال العام الماضي، كان لدى أغلبهم توقعات سلبية لعام 2024.
يأتي هذا رغم إعلان الوزارة العام الماضي“عام الاستثمار في الصين”، لكن تباطؤ الاقتصاد وتراجع الأسواق المالية، والانتعاش الضعيف من كوفيد، وسلسلة من التحقيقات بشأن الشركات الأجنبية، كلها عوامل مجتمعة أضعفت رغبة المستثمرين في ضخ المزيد من الأموال.
المصدر:
MENAFN20012024000202011048ID1107744978
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