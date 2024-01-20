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الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض لأدنى مستوى بـ3 سنوات

1/20/2024 4:16:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين، خلال عام 2023، إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، بعد أن سجل في عام 2022، أعلى مستوى عبر السلسلة الزمنية التي تعود إلى عام 2014.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة، بلغت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في عام 2023 نحو 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار)، وكان ذلك أقل بنسبة 8% عما كان عليه في عام 2022، بحسب“بلومبرج”.

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وتعد اليابان مثالاً للمستثمر الأجنبي الذي انسحب من الصين، حيث وجدت دراسة استقصائية شملت أكثر من 1700 شركة يابانية أن معظمها إما خفضت استثماراتها أو حافظت عليها خلال العام الماضي، كان لدى أغلبهم توقعات سلبية لعام 2024.

يأتي هذا رغم إعلان الوزارة العام الماضي“عام الاستثمار في الصين”، لكن تباطؤ الاقتصاد وتراجع الأسواق المالية، والانتعاش الضعيف من كوفيد، وسلسلة من التحقيقات بشأن الشركات الأجنبية، كلها عوامل مجتمعة أضعفت رغبة المستثمرين في ضخ المزيد من الأموال.

المصدر:

MENAFN20012024000202011048ID1107744978

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