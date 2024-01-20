بالإضافة لـإنفيديا وإيه إم دي.. سهم ميتا بلاتفورمز يحقق إغلاقًا قياسيًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الجمعة محققة مكاسب أسبوعية، بدعم شركات التكنولوجيا، في ظل الزخم الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي.
وارتفع سهم مالكة“ميتا بلاتفورمز” بنسبة 1.95% عند 383.45 دولار في ختام الجلسة، متجاوزًا مستوى الإغلاق القياسي السابق عند 382.18 دولار والمسجل في 7 سبتمبر 2021.
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فيما حقق سهم“إنفيديا” سابع إغلاق قياسي له هذا الشهر عند 594.91 دولار بعد ارتفاعه خلال الجلسة بنسبة 4.15%، وأنهى سهم“إيه إم دي” التداولات مرتفعًا بنسبة 7.1% عند ثاني إغلاق قياسي على التوالي، والذي بلغ 174.23 دولار.
يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التنفيذي“مارك زوكربيرج” عبر“إنستجرام”، إن“ميتا” ستمتلك 350 ألف وحدة معالجة رسومات تابعة لـ”إنفيديا” من فئة“إتش 100′′، ونحو 600 ألف وحدة معالجة رسومات مكافئة لـها بحلول نهاية هذا العام.
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