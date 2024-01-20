بالإضافة لـإنفيديا وإيه إم دي.. سهم ميتا بلاتفورمز يحقق إغلاقًا قياسيًا

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الجمعة محققة مكاسب أسبوعية، بدعم شركات التكنولوجيا، في ظل الزخم الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم مالكة“ميتا بلاتفورمز” بنسبة 1.95% عند 383.45 دولار في ختام الجلسة، متجاوزًا مستوى الإغلاق القياسي السابق عند 382.18 دولار والمسجل في 7 سبتمبر 2021.

موضوعات“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023

فيما حقق سهم“إنفيديا” سابع إغلاق قياسي له هذا الشهر عند 594.91 دولار بعد ارتفاعه خلال الجلسة بنسبة 4.15%، وأنهى سهم“إيه إم دي” التداولات مرتفعًا بنسبة 7.1% عند ثاني إغلاق قياسي على التوالي، والذي بلغ 174.23 دولار.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التنفيذي“مارك زوكربيرج” عبر“إنستجرام”، إن“ميتا” ستمتلك 350 ألف وحدة معالجة رسومات تابعة لـ”إنفيديا” من فئة“إتش 100′′، ونحو 600 ألف وحدة معالجة رسومات مكافئة لـها بحلول نهاية هذا العام.