صندوق النقد يزور القاهرة للتفاوض بشأن زيادة برنامج مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال متحدث صندوق النقد الدولى فى إيميل لـ”رويترز”، إن بعثة الصندوق تزور مصر فى الوقت الحالى، بقيادة رئيسة البعثة“فلادكوفا هولار”، لمناقشة زيادة حجم برنامج مصر
مع الصندوق، لتخفيف تداعيات الحرب فى فلسطين على الاقتصاد المصرى.
أضاف المتحدث، أن المناقشات ستستمر حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المدعوم من قبل الصندوق.
موضوعات متعلقة
“الإسكان” تمنح تيسيرات جديدة للمستثمرين واردات الصين من الفحم تقفز 62% رغم ارتفاع الإنتاج محليًا النفط يتراجع عند التسوية مع خفض الإنتاج الأمريكي
وأبرمت مصر برنامج تسهيل ممدد مع صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التى أحدثتها الاختلالات فى ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا.
وقالت متحدثة الصندوق، جولى كوزاك، فى تصريحات بمؤتمر صحفى مؤخرًا، أن زيادة قيمة القرض ضرورة لضمان فاعلية الإصلاحات فى مصر.
MENAFN20012024000202011048ID1107744976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.