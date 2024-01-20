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صندوق النقد يزور القاهرة للتفاوض بشأن زيادة برنامج مصر

1/20/2024 4:16:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال متحدث صندوق النقد الدولى فى إيميل لـ”رويترز”، إن بعثة الصندوق تزور مصر فى الوقت الحالى، بقيادة رئيسة البعثة“فلادكوفا هولار”، لمناقشة زيادة حجم برنامج مصر مع الصندوق، لتخفيف تداعيات الحرب فى فلسطين على الاقتصاد المصرى.

أضاف المتحدث، أن المناقشات ستستمر حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المدعوم من قبل الصندوق.

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وأبرمت مصر برنامج تسهيل ممدد مع صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التى أحدثتها الاختلالات فى ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا.

وقالت متحدثة الصندوق، جولى كوزاك، فى تصريحات بمؤتمر صحفى مؤخرًا، أن زيادة قيمة القرض ضرورة لضمان فاعلية الإصلاحات فى مصر.

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