روسيا على موعد مع حزمة عقوبات جديدة في ذكرى غزو أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يريد الاتحاد الأوروبي الإعلان عن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس، إن المباحثات مستمرة دون مزيد من التفاصيل، وأشار مسؤول أوروبي كبير، إلى أن العقوبات ستطال شخصيات وكيانات.
موضوعات متعلقة
“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023
وقال إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل“مهتم كثيرا بفكرة فرض مجموعة من العقوبات تستهدف بشكل رئيسي افرادا وكيانات في الذكرى الثانية لعدوان روسيا على أوكرانيا”.
وتعد دول البلطيق وبولندا من الدول الأكثر تأييدا للعقوبات التي تستهدف القطاع النووي أو واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، لكن الدول الأعضاء الأخرى أكثر ترددا.
وأعلنت دول الاتحاد الـ27 في ديسمبر عن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات التي حظرت استيراد الماس الروسي، وهو قطاع يمثل إيرادات للاقتصاد الروسي تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار.
كما أنها تدرس بالتنسيق مع دول مجموعة السبع، سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لديها التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.
MENAFN20012024000202011048ID1107744975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.