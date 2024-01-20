روسيا على موعد مع حزمة عقوبات جديدة في ذكرى غزو أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) يريد الاتحاد الأوروبي الإعلان عن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس، إن المباحثات مستمرة دون مزيد من التفاصيل، وأشار مسؤول أوروبي كبير، إلى أن العقوبات ستطال شخصيات وكيانات.

موضوعات“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023

وقال إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل“مهتم كثيرا بفكرة فرض مجموعة من العقوبات تستهدف بشكل رئيسي افرادا وكيانات في الذكرى الثانية لعدوان روسيا على أوكرانيا”.

وتعد دول البلطيق وبولندا من الدول الأكثر تأييدا للعقوبات التي تستهدف القطاع النووي أو واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، لكن الدول الأعضاء الأخرى أكثر ترددا.

وأعلنت دول الاتحاد الـ27 في ديسمبر عن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات التي حظرت استيراد الماس الروسي، وهو قطاع يمثل إيرادات للاقتصاد الروسي تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار.

كما أنها تدرس بالتنسيق مع دول مجموعة السبع، سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لديها التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.